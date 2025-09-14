БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Господинов получи международната литературна награда "Виленица"

от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Церемонията се проведе в едноименната пещера в Словения

Георги Господинов - Виленица - Словения
Международната литературна награда "Виленица" беше връчена на българския писател Георги Господинов на церемония, която се проведе на 13 септември в едноименната пещера в Словения, съобщиха от издателство "Жанет 45".

"Литературата и историите имат животоспасяваща сила. Те имат силата да съхраняват човешкото и са естествен антидот, противовес на пропагандата и агресивния популизъм. Литературата е велик опитомител на страхове“, каза българският автор в речта си при получаването на отличието.

За творчеството на Георги Господинов говори и председателят на журито - словенски поет, преводач, радиоводещ и диджей Грегор Подлогар. "Георги Господинов, четиридесетият лауреат на фестивала "Виленица", въплъщава наследството му по свой неповторим начин и дава пример за това как литературата днес още може да въздейства и достига до всеки", отбеляза той.

Наградата се връчва на централноевропейски автор за изключителни постижения в областта на литературата и есеистиката на церемония в пещерата "Виленица". Сред носителите ѝ са Милан Кундера, Збигнев Херберт, Олга Токарчук, Петер Хандке, Адам Загаевски, Петер Естерхази, Миленко Йергович, Горан Стефановски, Дубравка Угрешич.

Церемонията за връчването на приза беше част от Международния литературен фестивал "Виленица", който се проведе на различни локации като Любляна, Триест, Нова Горица. Мотото тази година беше "Прекрасният нов свят", допълват от "Жанет 45". Форумът се състоя между 8 и 13 септември.

#Словения #георги господинов #литература #награда

