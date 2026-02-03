Гимнастички със синдром на Даун показаха, че спортът е за всички

Български гимнастички със синдром на Даун участваха в международен турнир и доказаха, че силата, дисциплината и радостта от спорта нямат граници. За момичетата това беше първо официално участие в състезание, след като досега са се включвали основно в демонстрации.

Турнирът събра стотици състезателки от различни държави, а българският отбор се представи достойно и спечели редица отличия. Изпълненията им бяха посрещнати с аплодисменти и подкрепа от публика и треньори.

Състезателките тренират по специални правила, съобразени с възможностите им, но влагат същата отдаденост и труд, както всички останали гимнастички. Участието им показва, че спортът може да бъде място за увереност, приятелство и сбъднати мечти.

След този успех момичетата продължават подготовката си за следващи големи състезания, като една от целите им е участие в световен форум, който ще се проведе в България.