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Главен инспектор Лъчезар Близнаков: Установихме, че половината от болтовете, които закрепват джантата към главината на цистерната липсват

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Само за днешния ден 990 полицейски екипа следят за контрола по пътищата

фрапиращи нарушения тежки инциденти полицията засилва контрола основните пътни направления
Снимка: БГНЕС
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Липсващи болтове на колело на цистерна, превозваща 20 000 литра втечнен газ, доведоха до спирането ѝ от движение при специализирана проверка на полицията. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от ГД „Национална полиция“, който коментира още инцидента в тунел „Витиня“, тежката катастрофа край Нова Загора и засиления контрол върху тежкотоварния трафик. По думите на главен инспектор Близнаков проверката е извършена в рамките на засилен контрол по основните пътни направления за тежкотоварни автомобили.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков - ГДНП: „Проверките са част от нашите действия за засилен контрол по основните пътни направления, използвани от тежкотоварни автомобили. При съвместната акция на служители на ГД „Национална полиция“ и ОДМВР – София бяха констатирани редица нарушения, като това беше един от най-фрапиращите случаи. Установихме, че половината от болтовете, които закрепват джантата към главината, липсват. И то не на какъв да е автомобил, а на цистерна, пригодена да превозва 20 000 литра втечнен газ. Това е абсолютно безпрецедентен случай и показва безразсъдно отношение към пътната безопасност. Такава неизправност няма как да е останала незабелязана нито от водача, нито от хората, които отговарят за техническото състояние на превозното средство.“

На водача е наложена санкция, а превозното средство няма право да продължи движението си, докато неизправността не бъде отстранена.

„Наложена му е санкция в левовата равностойност на 500 евро. По-важното е, че автомобилът е спрян от движение и няма право да продължи, докато техническата неизправност не бъде отстранена. Това може да стане или на място, или чрез транспортиране с пътна помощ.“

На въпрос какво обяснение е дал шофьорът, Близнаков отговори:

„Не даде никакво обяснение. Просто вдигна рамене. Това говори за отношението към пътната безопасност.“

По думите му водачът има и предишни нарушения, но те не са сред най-тежките. Цистерната се е движела по автомагистрала „Хемус“, като крайната ѝ дестинация не е уточнена. Главен инспектор Близнаков коментира и случая, при който товарен автомобил повреди елемент от тунел „Витиня“.

„По случая е образувано досъдебно производство заради причинените щети и обществената значимост на инцидента. Водачът е задържан и се изясняват всички обстоятелства. Първоначалните данни сочат, че не става въпрос за проблем с инфраструктурата, а за извънгабаритен товар, който е закачил съоръжението.“

По повод липсата на предупредителни табели за височината на тунела той поясни:

гл. инспектор Лъчезар Близнаков - ГДНП: „Такива табели се поставят само когато габаритът на съоръжението е ограничен. В случая няма такова ограничение. Водачите трябва да се съобразяват с нормативно определените габарити на превозните средства и товара.“

По отношение на тежкия пътен инцидент край Нова Загора Близнаков заяви:

гл. инспектор Лъчезар Близнаков - ГДНП: „За съжаление става дума за изключително тежък инцидент. Загинали са четирима души. В автомобила са пътували общо шестима – украинско семейство, което най-вероятно е било на туристическо пътуване в Турция. Около 5.00 часа сутринта са влезли в България, а малко преди 10.00 часа е настъпил инцидентът. По първоначални данни лекият автомобил без видима причина е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в товарен камион. По следите на място личи, че водачът на камиона е направил всичко възможно да избегне удара.“

Той подчерта, че все още е рано да се говори за вина.

„Все още е твърде рано да се говори за вина. Разследването продължава, но първоначалните данни сочат именно такава картина.“

На този етап няма данни някой от водачите да е използвал мобилен телефон. Специализираните проверки на тежкотоварните автомобили продължават в цялата страна.

„Да. Проверките са изключително интензивни. Изготвен е график за цялата година, а през летните месеци работим съвместно с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Местата и часовете на проверките няма да бъдат оповестявани предварително.“

Само днес по пътищата са ангажирани около 990 полицейски екипа.

„Само днес около 990 полицейски екипа изпълняват задачи по контрол на пътното движение.“

Главен инспектор Близнаков припомни и ограниченията за тежкотоварните автомобили през почивните дни.

„В петък ограниченията са от 16.00 до 23.00 часа, а при намаляване на трафика могат да отпаднат и по-рано. Те важат за автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и за Кресненското дефиле. Подобни ограничения ще има и в неделя следобед.“

#тежки инциденти #фрапиращи нарушения #ГД "Национална полиция" #ГДНП

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