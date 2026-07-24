Установиха няколко нарушения след инцидента с камион в тунел „Витиня“

Във връзка с инцидента, станал късно снощи, при който товарен автомобил събори вентилаторна турбина в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, проверката на Автомобилна администрация установи нарушения.

На водача на товарния автомобил с румънска регистрация са съставени три акта - за неукрепен товар, за управление с изтекла карта за квалификация и за липса в тахографа на данните за периодите на управление и почивка.

ИА „Автомобилна администрация“ продължава засиления контрол по пътищата на страната.