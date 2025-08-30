БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте финалите на световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Други спортове
Битките за отличията в Каунас започват с надпреварата при мъжете в събота от 14:00 по БНТ 3. Дамите може да гледате от 18:00 ТУК!

проследете световното първенство модерен петобой живо бнт спортния сайт
След цял сезон на напрегнати битки, най-комбинативните спортисти са готови за големия спектакъл.
Литовският град Каунас събира най-добрите състезатели на планетата по модерен петобой за световния шампионат в този интересен спорт.

Кой ще бъде най-добър във фехтовката? Кой ще премине най-бързо препятствията? Кой ще бъде властелинът на басейна и кой ще се справи най-успешно с комбинацията от бягане и стрелба, за да пресече финала първи?

Програма на оставащите преки предавания:

30 август, финал, мъже - 14:00 ч. - БНТ 3, 18:00 ч. финал, жени - bntnews.bg/sport

Проследете световното първенство по модерен петобой от 28 до 30 август на живо по БНТ 3 и на спортния ни сайт!

