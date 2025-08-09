БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Гледайте тук България - Чили от световното по волейбол за жени под 21 години

Националният отбор на България по волейбол за жени под 21 години излиза за третия си мач от група Д на световното първенство в Сурабая (Индонезия). Селекцията на Драган Нешич се бори за втори успех в надпреварата срещу състава на Чили.

Българките загубиха първата си среща на Мондиала от Бразилия с 0:3. Във втория си двубой нашите състезателки надиграха Тунис с 3:0.

В следващите си срещи от груповата фаза България се изправя срещу Япония на 11 август, ден след това "лъвиците" играят с Тайланд.

Гледайте България - Чили ТУК!

#световно първенство по волейбол за жени под 21 години в Индонезия 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за жени до 21 години

