Глен Клоуз остави отпечатъците си в сърцето на Холивуд пред Китайския театър в Лос Анджелис (СНИМКИ)

Американската актриса Глен Клоуз остави печатъците от ръцете и стъпалата си пред Китайския театър на булевард "Холивуд" в Лос Анджелис, съобщиха ЮПИ и сп. "Пийпъл".

Седемдесет и деветгодишната Клоуз е известна с ролите си в филмови и телевизионни продукции като "Фатално привличане", "Опасни връзки", "Къщата на духовете", "Мери Райли", "101 далматинци", "Албърт Нобс", "Техеран". Сред предстоящите проекти с нейно участие са филмът "Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата" и вторият сезон на сериала "Всичко е честно".

Актрисата е носителка на редица награди, сред които "Еми", "Златен глобус" и "Тони". Глен Клоуз е номинирана за "Оскар" осем пъти, но никога не е печелила водещото отличие в света на киното.

На церемонията в Холивуд присъстваха членове на семейството, приятели и почитатели на актрисата. Сред гостите бяха актьорското семейство Мелиса Маккарти и Бен Фалконе, дъщерята на Глен Клоуз, Ани Старк, и дъщерята на покойния актьор Робин Уилямс, Зелда Уилямс.

Пред събралата се публика Клоуз сравни актьорската професия с това да си извънземен.

"Ние сме представители на извънземна нация, защото мисля, че имаме повече антени от може би някои други хора", каза тя, говорейки за актьорите. "Има извънземни и цивилни, и определено говорим на различни езици. Страхувам се от свят, в който цивилните напълно ще лишат от права нас, извънземните. Ние, извънземните, процъфтяваме и живеем от творческо сътрудничество. Това е нашата прехрана", допълни Глен Клоуз, цитирана от сп. "Пийпъл".

Актрисата сподели също какво означава да остави своите отпечатъци до тези на легенди в киното.

"Всички те са имали истории за преодоляване, за упоритост, често сблъсквайки се с трудности да намерят баланса между публичния си образ и това кои са всъщност. Хора с мечта, разбира се. Но и хора с луда, неугасима вяра, че имат нещо уникално да дадат на света, да ни помогнат да разберем какво означава да си човек, човешко същество на това малко земно кълбо. Да бъда счетена за достойна за тяхната компания е честта на живота ми", каза Глен Клоуз.

Снимки: БТА

#Китайски театър #Глен Клоуз #в Лос Анджелис #отпечатъци

