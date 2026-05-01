Липнишката пещера "Очите" (ГАЛЕРИЯ)

Пещера „Очите“ край село Липница е природен феномен, който със своите два почти симетрични отвора наподобява лице с очи.

Това е едно от най-магичните места в Ботевградския регион. Село Липница се намира на около 14 км от Ботевград и на 84 км от София. До началото на екопътеката, която води до пещерата се стига лесно с автомобил. Има дървено табло и указателни табели край шосето. Оттам започва маркирана пътека с жълта маркировка, която води към пещерата. Преходът е кратък, но включва кратки, но доста стръмни участъци с въжета за безопасност. Добре да се носят удобни обувки и да се избягва слизане и изкачване в дъждовно време.

Пещерата е сравнително малка, но изключително живописна. В района около пещерата се откриват красиви гледки към околните хълмове. Това е едно впечатляващо място за любителите на фотографията.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ