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Гол и силен емоционален момент за Меси при равенство на Маями

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Спорт
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Интер Маями завърши 2:2 при гостуването си на Филаделфия Юниън в мач от Мейджър Сокър Лийг.

меси изправи нокти интер маями
Снимка: БТА
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Лионел Меси отбеляза първия си гол след смъртта на своя баща, но попадението му не се оказа достатъчно за победа на Интер Маями. Тимът завърши 2:2 при гостуването си на Филаделфия Юниън в мач от Мейджър Сокър Лийг.

Аржентинската суперзвезда направи пълен обрат за своя отбор в 26-ата минута. Меси получи възможност да стреля с левия крак и изпрати топката прецизно в далечния ъгъл за 2:1.

Емоциите след гола бяха видими. 39-годишният аржентинец отпразнува попадението сдържано, усмихна се леко и посочи към небето над Филаделфия.

Пет минути преди това Меси също имаше ключова роля при първото попадение на Интер Маями. Луис Суарес асистира за Даниъл Пинтър, който даде аванс на гостите в 21-ата минута.

Филаделфия обаче не се отказа и още преди почивката успя да намали изоставането си чрез Индиана Василев. Американецът с български корени се разписа в 11-ата минута, а в 58-ата Нийл Пиер възстанови равенството за 2:2.

Домакините стигнаха и до трети гол, но попадението на Милан Илоски в 63-ата минута не бе зачетено заради засада.

В края на срещата напрежението ескалира, като двата отбора завършиха с по 10 футболисти. Кейвън Съливан от Филаделфия и Яник Брайт от Интер Маями получиха червени картони в 13-ата минута на добавеното време.

С гола си Меси вече има 13 попадения през сезона в МЛС, което го изкачи на второ място в голмайсторската листа. Пред него е единствено хърватският нападател на ФК Далас Петър Муса с 14 гола.

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#ФК Интер Маями # Лионел Меси

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