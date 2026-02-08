Големият Христо Стоичков на 60

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков навършва 60 години.

Роден на 8 февруари 1966 г. в Пловдив, той е единственият български футболист носител на "Златната топка" и единственият българин със "Златна обувка" от световно първенство. Стоичков е единственият роден играч достигнал до трофея от Шампионска лига. Бронзов медалист с отбора на България от Мондиал 1994.

Камата започва футболния си път в Марица (Пловдив). Звездата му изгрява в ЦСКА, където се превръща в клубна легенда и любимец на феновете. За "армейците" Стоичков има общо 120 попадения в 187 мача - печели "Златната обувка" на Европа през 1990 г.

Българският национал продължава кариерата си в Барселона, като с каталунците печели четири поредни шампионски титли, първата КЕШ в историята на клуба, Суперкупа на Европа и КНК. В кариерата си играе още за Парма, Ал-Насър, Кашива Рейсол, Чикаго Файър и Ди Си Юнайтед.

За националния отбор на България той има 37 попадения в 83 мача. Дебютира срещу Белгия (2:0) през 1987 г. Последният двубой на Модерния ляв с националната фланелка е срещу Англия (1:1) през 1999 г.

През 2004 г. Стоичков започва треньорска кариера, като води последователно националния тим на България, Селта, Мамелъди Съндаунс, Ловеч и ЦСКА.

През 2013 г. носителят на "Златната топка" става част от "Унивижън Депортес" на мексиканския телевизионен гигант "Телевиса". В момента Стоичков е отговорник на ФИФА за Източна Европа.

Екипът на Дирекция "Спорт" желае на легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков здраве, вдъхновение, успехи и щастливи моменти!

По повод юбилея на една от най-големите футболни звезди, гледайте биографичния документален филм "Стоичков" днес от 12.25. по БНТ 1.