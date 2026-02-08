Гледайте биографичния документален филм "Стоичков" по БНТ 1

Днес, 8 февруари, от 12:25 ч. БНТ 1 ще излъчи документалния филм „Стоичков“, посветен на живота и професионалната кариера на футболната легенда Христо Стоичков.

В продукцията от 2012 г. участват световноизвестни звезди, сред които Йохан Кройф – треньор на Стоичков в най-бляскавия му период в „Барселона“ и негов ментор в живота, тенорът Хосе Карерас – почитател и приятел на Стоичков, съотборниците му Чики Бегиристайн, Алесанко и Еусебио, мениджърът му Хосе Мария Мингея, работил с Марадона, Ривалдо и Роналдо.

Зрителите ще видят и знакови за българския футбол имена като Димитър Пенев, Наско Сираков, Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Емил Костадинов. Специална роля във филма има големият актьор Иван Иванов, който загубихме през януари 2024 г.

Филмът „Стоичков“ е с участие на десетки международни кинофестивали и прожекции в над 50 страни по целия свят. Сценарист и режисьор е Борислав Колев, оператор е Григор Кумитски.