Гледайте квалификациите в паралелния гигантски слалом по БНТ 3

Спорт
България има четирима представители. Опитният Радослав Янков, суперталантите Тервел и Малена Замфирови, дебютиращият Александър Кръшняк.

българските сноубордисти караха ски първия ден ливиньо
Снимка: БФ ски
Време за големи мечти и значими дела. Дошъл ли е моментът 20-годишното чакане за България без медал от зимни олимпийски игри да приключи? Ще разберем в неделя в стартовете на паралелния гигантски слалом в сноуборда при мъжете и жените.

Страната ни има четирима представители. Опитният Радослав Янков, суперталантите Тервел и Малена Замфирови, дебютиращият Александър Кръшняк.

Всеки един от тях вече доказа, че може да се мери с най-добрите.

Гледайте днес, 8 февруари квалификациите в паралелния гигантски слалом от 10:00 ч. по БНТ 3 и същинското състезание от 14:00 по БНТ 1!

Дошло ли е време за медал?

#Българи юнаци Милано Кортина 2026

