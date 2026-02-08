Гледайте квалификациите в паралелния гигантски слалом по БНТ 3

Време за големи мечти и значими дела. Дошъл ли е моментът 20-годишното чакане за България без медал от зимни олимпийски игри да приключи? Ще разберем в неделя в стартовете на паралелния гигантски слалом в сноуборда при мъжете и жените.

Страната ни има четирима представители. Опитният Радослав Янков, суперталантите Тервел и Малена Замфирови, дебютиращият Александър Кръшняк.

Всеки един от тях вече доказа, че може да се мери с най-добрите.

Дошло ли е време за медал?