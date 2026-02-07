Забележителни гледки и шеметна скорост в рая на Доломитите - на живо по БНТ 3

Гледайте по БНТ 3 в неделя спускането при жените на живо от Кортина д'Ампецо!
Същинска прелест в Кортина д'Ампецо!
Едно от райските кътчета на земята ви очаква с нетърпение в неделя, 8 февруари, за да прибавим и шеметна скорост към забележителните гледки.
Предстои спускането при жените в алпийските ски!
Ще успее ли Линдзи Вон да спечели още едно олимпийско злато 16 години по-късно? Или Ема Айхер и София Годжа ще ѝ се противопоставят?
Величествено състезание в неделния ден, не го пропускайте - от 12.25 по БНТ 3!