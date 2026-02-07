Забележителни гледки и шеметна скорост в рая на Доломитите - на живо по БНТ 3

Същинска прелест в Кортина д'Ампецо!

Едно от райските кътчета на земята ви очаква с нетърпение в неделя, 8 февруари, за да прибавим и шеметна скорост към забележителните гледки.

Предстои спускането при жените в алпийските ски!

Ще успее ли Линдзи Вон да спечели още едно олимпийско злато 16 години по-късно? Или Ема Айхер и София Годжа ще ѝ се противопоставят?

Величествено състезание в неделния ден, не го пропускайте - от 12.25 по БНТ 3!