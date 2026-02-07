БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норвежка спечели олимпийската титла в ски скока от малка шанца

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Анна Одине Стрьом водеше още след първия кръг.

Анна Одине Стрьом
Снимка: БТА
Норвежката Анна Одине Стрьом спечели златния медал в състезанието по ски скок за жени на малка шанца в Предацо на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

27-годишната Стрьом водеше още след първия кръг и събра общо 267,3 точки след скокове от 136,9 и 130,4 метра.

Среброто отиде при словенската фаворитка Ника Превц, световна шампионка на малка шанца от Трондхайм 2025 и носителка на Световната купа, с 266,2 точки (135,9 и 130,3 метра). Бронзовото отличие бе за японката Нозоми Маруяма, която реализира 261,8 точки със скокове от 135,7 и 126,1 метра.

#Нозоми Маруяма #Анна Одине Стрьом #Милано/Кортина 2026 #Ника Превц #Ски скокове

