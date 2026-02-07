Българските сноубордисти научиха съперниците си за квалификациите

Българските сноубордисти в паралелния гигантски слалом научиха съперниците си в неделните квалификации от Зимните олимпийски игри. Дуелите може да гледате от 10:00 часа пряко в ефира на БНТ 3, както и на нашия сайт.

При дамите Малена Замфирова е под №16 и ще кара в осма серия по синьото трасе срещу Елиза Кафонт (Италия). За втория рън трасетата се обръщат по резултат и се стартира от най-бавните.

При мъжете, които започват в 10:30 часа, Радослав Янков е с №7 и ще кара в четвърта серия по червеното трасе с Тим Мастнак (Словения). Тервел Замфоров е №9 и също по червеното ще е срещу Фабиан Обман (Австрия). Александър Кръшняк е с №30 от 32-ма и ще е на синьо трасе срещу Кристоф Минарик (Чехия).

За финалите се класират първите 16 от квалификациите при мъжете и жените. Финалите стартират в 13:55 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и на нашия сайт.