БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пет комплекта медали бяха спечелени в първия ден на Игрите в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Италия, Япония и Норвегия оглавяват класирането с по три отличия.

Франческа Лолобриджида
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пет комплекта медали бяха разпределени в откриващия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Първият шампион на Игрите стана швейцарецът Франьо фон Алмен, който триумфира в спускането при мъжете на пистата „Стелвио“ в Бормио.

Швеция също се поздрави със злато, след като Фрида Карлсон спечели убедително женския скиатлон на 20 километра (10 км класически стил + 10 км свободен стил), без да остави съмнения в превъзходството си.

Италия записа първата си олимпийска титла благодарение на Франческа Лолобриджида, която зарадва домакинската публика със злато на 3000 метра в бързото пързаляне с кънки.

В останалите финали за деня японецът Кира Кимура спечели златото в дисциплината „Биг еър“ в сноуборда при мъжете, а норвежката Анна Одине Стрьом триумфира в женския ски скок от малка шанца, надделявайки над фаворитката Ника Превц.

След първия състезателен ден Италия, Япония и Норвегия оглавяват класирането по медали с по три отличия.

Свързани статии:

Кой е Франьо фон Алмен?
Кой е Франьо фон Алмен?
Швейцарецът спечели олимпийското злато в спускането при мъжете от...
Чете се за: 00:37 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Milano Cortina 2026

Българските сноубордисти научиха съперниците си за квалификациите
Българските сноубордисти научиха съперниците си за квалификациите
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
19655
Чете се за: 12:22 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
13040
Чете се за: 18:40 мин.
Норвежка спечели олимпийската титла в ски скока от малка шанца Норвежка спечели олимпийската титла в ски скока от малка шанца
Чете се за: 00:50 мин.
Злато и сребро за Япония в дисциплината „Биг еър“ при мъжете Злато и сребро за Япония в дисциплината „Биг еър“ при мъжете
Чете се за: 00:57 мин.
Кой отбор ще грабне първото златно отличие в биатлона: Гледайте смесената щафета по БНТ 3 Кой отбор ще грабне първото златно отличие в биатлона: Гледайте смесената щафета по БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ