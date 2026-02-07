Пет комплекта медали бяха спечелени в първия ден на Игрите в Италия

Пет комплекта медали бяха разпределени в откриващия ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Първият шампион на Игрите стана швейцарецът Франьо фон Алмен, който триумфира в спускането при мъжете на пистата „Стелвио“ в Бормио.

Швеция също се поздрави със злато, след като Фрида Карлсон спечели убедително женския скиатлон на 20 километра (10 км класически стил + 10 км свободен стил), без да остави съмнения в превъзходството си.

Италия записа първата си олимпийска титла благодарение на Франческа Лолобриджида, която зарадва домакинската публика със злато на 3000 метра в бързото пързаляне с кънки.

В останалите финали за деня японецът Кира Кимура спечели златото в дисциплината „Биг еър“ в сноуборда при мъжете, а норвежката Анна Одине Стрьом триумфира в женския ски скок от малка шанца, надделявайки над фаворитката Ника Превц.

След първия състезателен ден Италия, Япония и Норвегия оглавяват класирането по медали с по три отличия.