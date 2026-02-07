БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Франческа Лолобриджида спечели първи златен медал за Италия на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Италианката стана шампионка на 3000 метра бързо пързаляне с кънки.

Франческа Лолобриджида
Снимка: БТА
Франческа Лолобриджида спечели първия златен медал за домакините от Италия на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Състезателката по бързо пързаляне с кънки Лолобриджида триумфира на 3000 метра при жените, поставяйки нов олимпийски рекорд с време 3.54:28 минути.

35-годишната Франческа Лолобриджида зарадва местната публика с най-големия успех в кариерата си, след среброто на 3000 метра и бронзовия медал в масовия старт на Олимпиада в Пекин през 2022-а.

Норвежката Рагне Виклунд и канадката Валери Малте се присъединиха към италианката на подиума, като взеха съответно сребро и бронз.

Виклунд бе с 2.26 секунди по-бавна от Франческа Лолобриджида, а Малте остана на 2.65 секунди след победителката.

