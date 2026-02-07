Злато и сребро за Япония в дисциплината „Биг еър“ при мъжете

Япония доминира в дисциплината „Биг еър“ при мъжете в сноуборда в Ливиньо, печелейки златен и сребърен медал.

Олимпийски шампион стана Кира Кимура със сбор от 179,50 точки, постигнати в първия и третия манш. Сънародникът му Риома Кимата завърши втори със 171,50 точки, като в третия манш не успя да подобри резултата си и да атакува титлата. Бронзовият медал отиде при китайския ветеран Имин Су, олимпийски шампион от Пекин 2022, със сбор от 168,50 точки.

Челната петица допълниха американецът Оливър Мартин (163 точки) и италианецът Ян Матеоли (162,50).

Сребърният медалист от Пекин Монс Рьосланд (Норвегия) не успя да се класира за финала, оставайки 16-и в квалификациите.