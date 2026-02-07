БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стоян Кубатов завърши пети на рейтинговия турнир в Загреб

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
В малкия финал българинът отстъпи на узбека Абдуло Алиев.

стоян кубатов бори бронзово отличие класически стил световното първенство белград
Слушай новината

Стоян Кубатов завърши пети на рейтинговия турнир по борба в Загреб. В малкия финал българинът отстъпи на узбека Абдуло Алиев, бронзов медалист от Мондиал 2025, с 1:1 в категория до 77 кг на класическия стил.

Съперникът му взе първи точката и по новите правила спечели срещата. Това бе втора среща на Кубатов срещу узбек на турнира, в репешажите той победи Арам Варданян.

Стоян Кубатов бе единственият ни представител на турнира. Той бе с треньора Илиян Георгиев.

#рейтингов турнир по борба в Загреб 2026 г. #Стоян Кубатов

