Стоян Кубатов завърши пети на рейтинговия турнир в Загреб

Стоян Кубатов завърши пети на рейтинговия турнир по борба в Загреб. В малкия финал българинът отстъпи на узбека Абдуло Алиев, бронзов медалист от Мондиал 2025, с 1:1 в категория до 77 кг на класическия стил.

Съперникът му взе първи точката и по новите правила спечели срещата. Това бе втора среща на Кубатов срещу узбек на турнира, в репешажите той победи Арам Варданян.

Стоян Кубатов бе единственият ни представител на турнира. Той бе с треньора Илиян Георгиев.