Кой отбор ще грабне първото златно отличие в биатлона: Гледайте смесената щафета по БНТ 3

За първи път в историята митичният зимен център Антхолц-Антерселва ще бъде домакин на стартовете в биатлона от програмата на Зимните олимпийски игри.

Ще бъдат раздадени общо 11 комплекта медали, а началото поставя смесената щафета.

Кой отбор ще грабне първото златно отличие и докъде ще стигне българският квартет, воден от Милена Тодорова.

Разберете в неделя, 8 февруари от 15:00 ч. на живо по БНТ 3 и на сайта ни!