Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник

Валежи от дъжд и сняг и временно, но осезаемо застудяване от понеделник.

Минималните температури днес ще са между 1° и 6°, в София – около 2°, а максималните – между 8° и 13°, в София – около 10°.

Облачността ще е по-често значителна и ще продължи слабо да превалява дъжд, в близките часове на отделни места в югозападната половина от страната, а през деня - на отделни места главно в Южна и в Източна България.

В равнините ще бъде мъгливо.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Облачно ще бъде и по Черноморието. Слаби превалявания от дъжд се очакват главно над южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър.

Максималните температури ще са от 7° до 9°.

Температурата на морската вода е от 5° - 6° по Северното Черноморие до 7° - 8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

И в планините облачността ще остане по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700 - 1800 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

Още от понеделник се очаква ново застудяване, както и валежи в много райони от цялата страна. В Северна България и по високите полета ще вали сняг, в Южна България – дъжд.

Температурите бързо ще се понижават и във вторник минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните ще са между 0° и 5°, по-високи само в крайните южни райони.

От сряда дневните температури ще започнат да се повишават и то бързо, а и облачността временно ще намалее.

Дъжд е възможно да превали в югозападните части от страната.