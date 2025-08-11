БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция

Токът в района на пожара - покрайнините на квартал "Тракия" - е спрян

Пожар в сухи треви на голяма площ бушува в района на бившия завод ЗИЕНО в Шумен. На място са три противопожарни екипа, като се очаква подкрепление от екипи от Велики Преслав и Нови пазар.

Заради силният вятър, огънят се разпространява бързо. Пламъците са в близост до електрическа подстанция и заради безопасност токът в района на пожара - покрайнините на квартал "Тракия", е спрян.

Не са застрашени жилища и хора.

#електрическа подстанция #пожарите в страната #пожар в Шумен #без ток #сухи треви #Шумен #пожар

