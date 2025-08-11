Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
Токът в района на пожара - покрайнините на квартал "Тракия" - е спрян
Пожар в сухи треви на голяма площ бушува в района на бившия завод ЗИЕНО в Шумен. На място са три противопожарни екипа, като се очаква подкрепление от екипи от Велики Преслав и Нови пазар.
Заради силният вятър, огънят се разпространява бързо. Пламъците са в близост до електрическа подстанция и заради безопасност токът в района на пожара - покрайнините на квартал "Тракия", е спрян.
Не са застрашени жилища и хора.