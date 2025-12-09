Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон" за камиони до 20:00 часа

Стачкуващите гръцки фермери затвориха за преминаване на тежкотоварни камиони граничния пункт "Кулата – Промахон". Очаква се блокадата да остане до към 20:00 часа.

Около три километра е към момента опашката от тирове към границата ни с Гърция, която е затворена от протестиращите гръцки фермери.

Седми ден продължават протестите на гръцките земеделци заради неизплатени субсидии. Те блокират границите и ключови пътища и магистрали в Гърция.