Григор Димитров е на победа от основната схема на US Open

Григор Димитров направи още една крачка към основната схема на Откритото първенство на САЩ, след като се наложи със 7:6(5), 6:4 над представителя на Казахстан Тимофей Скатов. Двубоят продължи малко повече от два часа, а успехът изпрати най-добрия български тенисист във финалния кръг на квалификациите.

След убедителната победа над Лоренцо Джустино на старта този път Димитров срещна далеч по-сериозна съпротива. В първия сет двамата тенисисти бяха стабилни при собствено подаване и не допуснаха пробив. Българинът имаше една възможност да вземе сервиса на Скатов в шестия гейм, а веднага след това казахстанецът също стигна до шанс за брейк.

Така развръзката дойде в тайбрек. При 5:5 Димитров направи ключов минипробив, а след това затвори сета с ас за 7:5.

Втората част започна още по-добре за българина. Григор проби подаването на своя съперник още в третия гейм и след това затвърди за 3:1. Това се оказа напълно достатъчно, тъй като до края Димитров не позволи на Скатов да се върне в срещата. При 5:4 българинът сервира за победата и го направи категорично, без да загуби точка в последния гейм.

Сервисът беше едно от основните оръжия на Димитров, който завърши срещата със 17 аса срещу едва 4 за Скатов. Българинът демонстрира и значително по-агресивен тенис, записвайки 42 печеливши удара срещу само 14 за своя противник.

За място в основната схема на последния за сезона турнир от Големия шлем Димитров ще се изправи срещу победителя от двубоя между финландеца Ото Виртанен и британеца Джонс Пинигтън.







