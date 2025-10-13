БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров напусна Топ 30 на ранглистата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Тази седмица Димитров трябваше да участва на АТР 250 турнира в зала в Стокхолм, където беше пети поставен, но се отказа в последния момент.

без промяна григор димитров световната ранглиста
Снимка: БТА
Слушай новината

Григор Димитров изпадна от топ 30 на световната ранглиста на АТР за първи път от средата на 2023 година.

34-годишният Димитров, който все още се възстановява от контузия на десния гръден мускул и не е играл от три месеца от четвъртия кръг на Уимбълдън, има актив от 1545 точки и падна с пет места до 32-ото в класацията на АТП.

Така той заема най-ниската си позиция в подреждането от 21 май 2023 година, когато беше 33-и, а от 28 май 2023 година досега неизменно беше част от първите 30.

Тази седмица Димитров трябваше да участва на АТР 250 турнира в зала в Стокхолм, където беше пети поставен, но се отказа в последния момент.

В челната шестица на света няма никакви размествания спрямо предходната седмица, като лидер остава Карлос Алкарас (Испания) с 11340 точки, пред Яник Синер (Италия) С 10000 точки и Александър Зверев (Германия) с 5930 точки.

# Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
2
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
3
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
4
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
6
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Тенис

Виктория Томова отстъпи с 12 позиции в ранглистата
Виктория Томова отстъпи с 12 позиции в ранглистата
Звездата на английския тенис започна работа с бившия треньор на Григор Димитров Звездата на английския тенис започна работа с бившия треньор на Григор Димитров
Чете се за: 02:15 мин.
Швьонтек и Хуркач обединяват сили за Полша на United Cup 2026 Швьонтек и Хуркач обединяват сили за Полша на United Cup 2026
Чете се за: 02:37 мин.
Пьотр Нестеров продължава напред в Херсонисос Пьотр Нестеров продължава напред в Херсонисос
Чете се за: 01:32 мин.
Александър Донски приключи още на старта в Олбия Александър Донски приключи още на старта в Олбия
Чете се за: 00:45 мин.
Коко Гоф е №1 в Ухан Коко Гоф е №1 в Ухан
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика
Чете се за: 00:57 мин.
По света
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Съветът на ЕС предлага пълна либерализация на вноса на мляко и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на...
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ