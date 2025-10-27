БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Григор Димитров пада до №34, завръща се тази вечер в Париж

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров падна с една позиция в новата световна ранглиста на ATP и вече е №34 с актив от 1330 точки. Днес се очаква дълго чаканото му завръщане на корта, след като от 7 август не е играл заради разкъсване на гръден мускул. Тогава той се отказа на Уимбълдън срещу Синер.

Не по-рано от 20:00 ч. Григор ще излезе на централния корт в „Ла Дефанс Арена“ в Париж срещу местния фаворит – двуметровия „ас-машина” Джовани Мретши Перикар, който е №33 в света. Двамата не са се срещали до момента.

Гришо има силни спомени от Париж - през 2023 достигна финал на Мастърс 1000 и загуби от Новак Джокович, а миналия сезон стигна до четвъртфинал. В Топ 500 остава и Димитър Кузманов, който вече е под №250. В челото на мъжката ранглиста води Карлос Алкарас с 11 340 точки, следван от Яник Синер с 10 500 и Александер Зверев с 6160.

При жените Виктория Томова пада с 11 места до №137. В първите 500 при българките са още: Лиа Каратанчева (314), Изабелла Шиникова (327), Денислава Глушкова (370), Елизара Янева (432), Гергана Топалова (455) и Росица Денчева (483). На върха няма промени – първа остава Арина Сабаленка, следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф.

