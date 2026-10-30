Григор Димитров получи шанс за участие на Мастърса в Париж след отказването на Якуб Меншик

Най-добрият български тенисист Григор Димитров получи покана в последния момент за участие в квалификациите на турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Париж. Надпреварата ще се проведе от 2 до 8 ноември, а възможността пред българина се откри след отказването на чеха Якуб Меншик заради контузия.

Меншик, който заема 16-о място в световната ранглиста на АТП, получи травма по време на турнира във Виена. Чехът отпадна във втория кръг след поражение от французина Адриан Манарино, а впоследствие стана ясно, че няма да може да участва и в Париж.

"Поради контузия, получена във Виена, Якуб Меншик се оттегля от турнира“, съобщиха организаторите в социалната мрежа X.

Отказването му предизвика размествания в схемата на надпреварата. Французинът Кентен Алис, който първоначално разполагаше с "уайлд кард“, получи директно място в основната схема. Освободената покана беше предоставена на младия френски талант Моис Куаме, а Григор Димитров получи възможност да се включи в квалификациите.

Българинът има отлични спомени от турнира във френската столица. През 2023 година Димитров достигна до финала на престижната надпревара, записвайки едно от най-силните си представяния в турнирите от сериите "Мастърс“.

Оттеглянето на Меншик има сериозни последствия и за амбициите му да се класира за Финалния турнир на АТП в Торино, който ще се проведе от 15 до 22 ноември. Чехът все още имаше шансове да попадне сред осемте най-добри тенисисти за сезона, но контузията слага край на надеждите му.

Междувременно Моис Куаме продължава битката си за участие във Финалния турнир на Next Gen ATP, който събира осемте най-добри млади състезатели през годината. Французинът участва и на турнира от сериите "Чалънджър“ в Брест, където достигна до четвъртфиналите.

За Григор Димитров предстоящите квалификации в Париж представляват възможност да си осигури място в основната схема и отново да се бори за силно представяне в един от най-престижните турнири в края на тенис сезона.