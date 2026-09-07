Григор Димитров се завръща в националния отбор на България след 11 години

Григор Димитров ще облече отново екипа на България за Купа "Дейвис“ след 11-годишно отсъствие. 35-годишният тенисист ще бъде част от националния отбор за гостуването на Дания в Хилерьод на 18 и 19 септември.

Новината беше потвърдена от капитана на България Валентин Димов, който във вторник ще представи официално състава за предстоящия сблъсък.

Освен Димитров в селекцията ще попаднат Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. С отбора за Дания ще пътува и Иван Иванов, който ще бъде в ролята на резерва.

Завръщането на най-успешния български тенисист стана възможно след последните медицински изследвания, направени след участието му на US Open. Резултатите са показали, че Димитров е здрав и може да се върне на корта без ограничения.

Това ще бъде първата поява на Григор с националната фланелка в Купа "Дейвис“ от 2015 година. За последно той представлява България срещу Люксембург в Група II на зона Европа/Африка.

Димитров има впечатляваща статистика за националния отбор. На сингъл той е записал 16 победи и само едно поражение, докато при двойките балансът му е четири успеха и три загуби.

Присъствието му ще бъде сериозно оръжие за България в изключително важния сблъсък с Дания. Победа в Хилерьод ще върне "трикольорите“ в Световната група на Купа „Дейвис“. При поражение националите ще трябва да защитават мястото си в Световна група I през февруари 2027 година.

Очаква се домакините също да разполагат с най-силните си тенисисти. Голямата въпросителна е свързана с Холгер Руне, който може да направи завръщането си на корта именно срещу България. В състава на Дания са още Елмер Мьолер, №170 в световната ранглиста, и Аугуст Холмгрен, който заема 247-ата позиция.

Така след повече от десетилетие отсъствие Григор Димитров отново ще поведе България в Купа "Дейвис“, при това в сблъсък с огромен залог за мястото на националния тим сред най-силните отбори в турнира.