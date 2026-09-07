БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров се завръща в националния отбор на България след 11 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Първата ни ракета ще бъде част от състава за решаващото гостуване на Дания за Купа "Дейвис“, след като медицинските изследвания показаха, че е готов да играе без ограничения

григор димитров завръща националния отбор българия години
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Григор Димитров ще облече отново екипа на България за Купа "Дейвис“ след 11-годишно отсъствие. 35-годишният тенисист ще бъде част от националния отбор за гостуването на Дания в Хилерьод на 18 и 19 септември.

Новината беше потвърдена от капитана на България Валентин Димов, който във вторник ще представи официално състава за предстоящия сблъсък.

Освен Димитров в селекцията ще попаднат Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. С отбора за Дания ще пътува и Иван Иванов, който ще бъде в ролята на резерва.

Завръщането на най-успешния български тенисист стана възможно след последните медицински изследвания, направени след участието му на US Open. Резултатите са показали, че Димитров е здрав и може да се върне на корта без ограничения.

Това ще бъде първата поява на Григор с националната фланелка в Купа "Дейвис“ от 2015 година. За последно той представлява България срещу Люксембург в Група II на зона Европа/Африка.

Димитров има впечатляваща статистика за националния отбор. На сингъл той е записал 16 победи и само едно поражение, докато при двойките балансът му е четири успеха и три загуби.

Присъствието му ще бъде сериозно оръжие за България в изключително важния сблъсък с Дания. Победа в Хилерьод ще върне "трикольорите“ в Световната група на Купа „Дейвис“. При поражение националите ще трябва да защитават мястото си в Световна група I през февруари 2027 година.

Очаква се домакините също да разполагат с най-силните си тенисисти. Голямата въпросителна е свързана с Холгер Руне, който може да направи завръщането си на корта именно срещу България. В състава на Дания са още Елмер Мьолер, №170 в световната ранглиста, и Аугуст Холмгрен, който заема 247-ата позиция.

Така след повече от десетилетие отсъствие Григор Димитров отново ще поведе България в Купа "Дейвис“, при това в сблъсък с огромен залог за мястото на националния тим сред най-силните отбори в турнира.

#Купа Дейвис 2026 #Национален отбор на България по тенис # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна катастрофа на летището в Маями
1
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна...
До 31° днес, от петък започва захлаждане
2
До 31° днес, от петък започва захлаждане
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
3
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол...
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
4
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
5
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за Германия", но и протести в страната
6
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Отборни турнири

Александър Донски приключи историческия си дебют на US Open срещу шампионите от Австралия
Александър Донски приключи историческия си дебют на US Open срещу шампионите от Австралия
Серина и Винъс Уилямс отново заедно на корта на US Open Серина и Винъс Уилямс отново заедно на корта на US Open
Чете се за: 01:30 мин.
Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха сензационно още на старта при смесените двойки Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха сензационно още на старта при смесените двойки
Чете се за: 02:20 мин.
Двойките Сабаленка-Джокович и Уилямс-Алкарас попаднаха в една и съща половина на US Open Двойките Сабаленка-Джокович и Уилямс-Алкарас попаднаха в една и съща половина на US Open
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Зверев ще играе за Германия за Купа "Дейвис" Александър Зверев ще играе за Германия за Купа "Дейвис"
Чете се за: 01:02 мин.
България ще спори за бронзовите медали на световното първенство по тенис за юноши до 14 г. България ще спори за бронзовите медали на световното първенство по тенис за юноши до 14 г.
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Големи пожари пламнаха в Северна Гърция, две огнища бушуват край Драма Големи пожари пламнаха в Северна Гърция, две огнища бушуват край Драма
Чете се за: 01:32 мин.
По света
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда за мир: Ще бъдат ли подновени тристранните преговори между...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ