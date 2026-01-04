Григор Димитров срещу Кареньо-Буста в първия кръг в Бризбейн

Григор Димитров ще започне участието си на турнира ATP 250 в Бризбейн с мач срещу Пабло Кареньо-Буста. Надпреварата се играе на твърди кортове в Бризбейн.

Димитров е двукратен шампион в турнира и има леко предимство в директните мачове срещу испанеца – 4 победи от общо 7 срещи. В последния им двубой, на Australian Open през 2021 г., българинът спечели убедително, след като Кареньо-Буста се отказа.

Испанецът стигна до основната схема след победа в квалификациите, но в момента е извън топ 90 на световната ранглиста.

Миналият сезон беше труден за Григор. Той пропусна голяма част от годината заради контузия, получена на Уимбълдън, а по-късно прекрати сезона си заради нови болки. Заради дългото отсъствие Димитров падна до 44-о място в световната ранглиста.

Все пак българският тенисист има добри спомени от Бризбейн - през миналия сезон той стигна до полуфиналите.