Грипна епидемия в Добрич. Училищата минават онлайн от понеделник.

Грипната вълна в страната се разраства. След Варна, Добрич става втората област, която ще обяви грипна епидемия.

След заседание на оперативния щаб е решено от понеделник учениците в Добрич да преминат на дистанционно обучение. Само за няколко дни броят на заболелите ученици се е удвоил, а отсъстващите в областта са достигнали 14%.

Очаква се Регионалната здравна инспекция да издаде заповед, съгласувана с здравното и образователното министерство.

Висока заболеваемост от грип се отчита и в областите Силистра, Бургас, Хасково, Ямбол, Перник и София – област.