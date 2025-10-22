БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

Гуардиола: Вкарахме головете в точния момент

Спорт
"Гражданите" си тръгнаха с три точки от визитата на Виляреал.

Хосеп Гуардиола
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола остана доволен от показаното от неговия отбор при победата с 2:0 като гост над Виляреал в среща от третия кръг на Шампионската лига.

"Играхме наистина, наистина добре. Вярно е, че през второто полувреме имахме около 20 минути, в които те бяха по-добри, но можехме да вкараме по-рано", заяви Гуардиола.

"Настроението в отбора е добро, както и атмосферата. Щастлив съм. Вкарахме головете в точния момент. Сега в Шампионската лига ни предстоят два домакински мача. Трябва да излезем и да вземем всички точки. Гледаме към останалата част от турнира и знаем, че това е пътят напред - да продължим да трупаме точки", каза още специалистът.

#ФК Манчестър Сити #Хосеп Гуардиола

