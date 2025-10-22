Гуардиола: Вкарахме головете в точния момент

Треньорът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола остана доволен от показаното от неговия отбор при победата с 2:0 като гост над Виляреал в среща от третия кръг на Шампионската лига.

"Играхме наистина, наистина добре. Вярно е, че през второто полувреме имахме около 20 минути, в които те бяха по-добри, но можехме да вкараме по-рано", заяви Гуардиола.

"Настроението в отбора е добро, както и атмосферата. Щастлив съм. Вкарахме головете в точния момент. Сега в Шампионската лига ни предстоят два домакински мача. Трябва да излезем и да вземем всички точки. Гледаме към останалата част от турнира и знаем, че това е пътят напред - да продължим да трупаме точки", каза още специалистът.