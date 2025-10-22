Победи за Ман Сити и Нюкасъл в Шампионската лига

Отборите на Нюкасъл и Манчестър Сити записаха победи в двубоите си от третия кръг в Шампионската лига.

„Гражданите“ спечели гостуването си в Испания на Виляреал с 2:0 и се намират на пето място във временното класиране със 7 точки. Точни за гостите от Англия бяха Ерлинг Холанд в 17-ата минута и Бернардо Силва в 40-ата.

Нюкасъл нямаше особени проблеми срещу Бенфика и надделя с 3:0 при домакинството си, записвайки втори пореден успех в надпреварата, която донесе на английския тим седмата позиция към момента с 6 точки. Бенфика претърпя трета поредна загуба.

Антъни Гордън реализира първия гол за домакините в 32-ата минута, а Харви Барнс подпечата победата на Нюкасъл с две попадения в 71-ата и 83-ата минута.