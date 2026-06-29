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Хаджиме Мориясу: Вярваме, че сме способни да спечелим титлата

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Спорт
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Ако се стигне до дузпи, аз ще избера изпълнителите, сподели селекционерът на Япония.

Хаджиме Мориясу: Вярваме, че сме способни да спечелим титлата
Снимка: БТА
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Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу разкри, че той ще избере изпълнителите на дузпи срещу Бразилия, ако мачът се решава от наказателни удари в сблъсъка между двата отбора на 1/16-финалите на Световното първенство. Япония отпадна от Световното първенство през 2022 г. в Катар, след като трима играчи пропуснаха наказателните си удари срещу Хърватия на осминафиналите. Ако мачът срещу Бразилия на стадион „Хюстън“ в понеделник завърши наравно, Мориясу обеща да поеме важното решение от плещите на своите играчи.

Този ​​път, когато е вероятно да дойде моментът за изпълнението на дузпи, бих искал аз да определя реда на изпълнителите, вместо играчите да се включват доброволно, както миналия път“, каза Мориясу. „Мисля, че ще взема решението и ще реша кой ще изпълнява.“

Японският отбор пътува до Северна Америка с големи амбиции, а победи над Германия, Испания ,Англия и Бразилия през последните четири години добавиха тежест към аргумента, че отборът може да стигне далеч на Мондиал 2026.

Япония победи Бразилия на Карло Анчелоти с 3:2 в приятелски мач в Токио през октомври, което дава на бразилците допълнителен стимул за реванш в мача.

Мориясу каза още, че пътуването по време на турнира, който се провежда в Канада, Съединените щати и Мексико, е изтощително за играчите и призна, че един почивен ден по-малко от Бразилия представлява пречка, с която отборът трябва да се справи.

В близко бъдеще вярваме, че сме способни да спечелим титлата и вярваме, че имаме този шанс... дори за това Световно първенство“, каза Мориясу. „Някои хора казаха, че Япония е скрит фаворит и ние ще играем с това предвид.“

Япония няма да може да разчита на крилото Такефуса Кубо за мачасрещу Бразилия заради контузия.

Кубо получи разкъсване на менискуса на лявото коляно по време на откриващия мач на Япония от турнира срещу Нидерландия на 14 юни. Той не участва в останалите мачове на „самураите“ от груповата фаза срещу Тунис и Швеция.

Кубо, наричан „японският Меси“, тренира отделно от съотборниците си в неделя в частта от тренировката, отворена за медиите. Но треньорът Хаджиме Мориясу отстрани всякакви въпроси относно състоянието на Кубо по-късно през деня.

Той все още прави само индивидуално бягане, така че няма да играе в мача срещу Бразилия“, каза Мориясу. „Наистина искаме той да се възстанови бързо и той също го желае.“

#Хаджиме Мориясу #Национален отбор на Япония по волейбол #Мондиал 2026

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