Хамилтън бе най-бърз във втората свободна тренировка в Азербайджан

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Второ време даде Шарл Льоклер.

Хамилтън ферари
Снимка: БГНЕС
Пилотът на Ферари Люис Хамилтън записа най-добрия резултат във втората свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Азербайджан, 17-и кръг за сезона във Формула 1. Британецът записа време от 1:41.293 минути.

Втори само на 0.074 секунди остана неговият съотборник в тима на Ферари Шарл Льоклер. Така "черните кончета" отново показаха, че се чувстват много добре на тази писта, на която Льоклер стартира от полпозишън в предишните четири години.

Трети в тренировката се класира Джордж Ръсел. Британският пилот на Мерцедес приключи на 0.477 секунди зад сънародника си Хамилтън. Четвърти остана другият полот на Мерцедес - Кими Антонели.

Оливър Беърман с Хаас и настоящият световен шампион Макс Ферстапен с Ред Бул допълниха топ 6.

