Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:27 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

Ханзи Флик: Никога няма да забравя този ден

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Барселона официално спечели титлата в Испания, след като победи Реал Мадрид с 2:0 в „Ел Класико“ от 35-ия кръг на Ла Лига. Каталунците триумфираха за 29-и път в историята си, подпечатвайки шампионския сезон с успех над големия съперник на „Камп Ноу“.

Ханзи Флик: Никога няма да забравя този ден
Снимка: БТА
В траур заради смъртта на баща си няколко часа преди Ел Класико, треньорът на Барселона Ханзи Флик увери след втората поред спечелена титла, че "никога няма да забрави този ден".

"Толкова съм горд с този отбор. Никога няма да забравя този ден. Най-важното бе отборът и начинът, по който играчите са заедно и се борят един за друг. Атмосферата на стадиона бе невероятна, представете си, когато има още 40 хиляди повече, ще бъде истинска лудост", коментира германският специалист.

"Трябва да ви разкажа какво се случи тази сутрин. Майка ми се обади, за да ми кажа, че баща ми е починал. Запитах се дали трябва да го скрия от моите играчи или по-скоро да им кажа. Тук сме като семейство и реших да им кажа. И реакцията им беше невероятна, никога няма да забравя този момент, благодаря им за подкрепата", обясни Флик.

Той спечели втора поредна титла с Барселона и трябва да продължи договора си с клуба до 2028 година, като се цели и в Шампионската лига, където отпада две поредни години - на полуфиналите и на четвъртфиналите.

"Наистина оценявам да работя за този фантастичен клуб, да живея в града, хората са мили с нас. Имам чувството, че съм на доброто място в добрия момент. Искаме всички да продължим заедно, да дадем още повече, да достигнем по-високо ниво. Всички в Барселона искаме да спечелим Шампионската лига. Ще опитаме отново следващата година и се надявам да успеем", каза още той. "Имаме и други мечти и това искам - да се боря за мечтите си. Това е духът, който трябва да имаме през следващия сезон, като запазим същия манталитет", призова Ханзи Флик.

