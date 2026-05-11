Ханзи Флик: Никога няма да забравя този ден

В траур заради смъртта на баща си няколко часа преди Ел Класико, треньорът на Барселона Ханзи Флик увери след втората поред спечелена титла, че "никога няма да забрави този ден".

"Толкова съм горд с този отбор. Никога няма да забравя този ден. Най-важното бе отборът и начинът, по който играчите са заедно и се борят един за друг. Атмосферата на стадиона бе невероятна, представете си, когато има още 40 хиляди повече, ще бъде истинска лудост", коментира германският специалист.

"Трябва да ви разкажа какво се случи тази сутрин. Майка ми се обади, за да ми кажа, че баща ми е починал. Запитах се дали трябва да го скрия от моите играчи или по-скоро да им кажа. Тук сме като семейство и реших да им кажа. И реакцията им беше невероятна, никога няма да забравя този момент, благодаря им за подкрепата", обясни Флик.

Той спечели втора поредна титла с Барселона и трябва да продължи договора си с клуба до 2028 година, като се цели и в Шампионската лига, където отпада две поредни години - на полуфиналите и на четвъртфиналите.