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Хари Кейн в плановете на Барселона

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Спорт
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Испанците вече работят по трансфера на една от звездите на Байерн Мюнхен.

Хари Кейн в плановете на Барселона
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Шампионът на Испания Барселона работи по трансфер на нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн, съобщи Daily Mail.

Каталунският клуб се е свързал с представителите на 32-годишния англичанин, за да обсъдят евентуалното му преминаване на "Камп Ноу".

Смята се, че играчът се чувства комфортно в Байерн, а представителите му са фокусирани върху удължаване на договора му с мюнхенския клуб. Въпреки това, Барселона е готова да възобнови трансферните разговори след Световното първенство през 2026 г.

Кейн се присъедини към Байерн от Тотнъм през лятото на 2023 г. Миналия сезон той изигра 51 мача във всички турнири, отбелязвайки 61 гола и давайки седем асистенции.

#ФК Байерн Мюнхен #ФК Барселона #Хари Кейн

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