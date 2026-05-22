Хиляди зрелостници се явяват на втората матура

Днес зрелостниците в цялата страна се явяват на втората задължителна матура – по профилиращ предмет.

Изпитът започва в 8:30 часа и продължава 4 часа. Тази година учениците държат изпити по 18 различни предмета.

В Министерство на образованието и науката беше изтеглен вариант №2, по който ще работят зрелостниците.

Матурата се провежда в 1434 училища в страната, а очакванията са в нея да участват около 24 000 ученици.

След първата матура по български език и литература сега всеки зрелостник показва знанията си по избрания профилиращ предмет.