Храната в училищата в евро: плащане, ресто и ще се объркат ли учениците?

Преминаването към еврото засяга и храната в училищата, основно по отношение на плащането и връщането на ресто. В учебните заведения не очакват сериозни проблеми. В повечето училища в страната родителите избират меню и плащат през електронни платформи, което намалява нуждата децата да носят пари и ограничава риска от грешки при превалутиране.

В Благоевград доставчикът на ученическа храна е поискал увеличение на цената заради по-високи разходи. Планираното поскъпване е 15 евроцента на порция, но ще бъде покрито от училището, а не от родителите.

Във Варна не се очаква увеличение на цените. Там училищата посочват, че преходът към еврото е по-скоро организационен и не засяга директно учениците.

Родителите признават, че в началото може да има объркване при децата – най-вече за разликата между стотинки и евроцентове. Сред учениците темата за еврото буди и любопитство.

Част от децата се вълнуват какви пари ще получават за джобни и как ще изглеждат новите монети. Други вече задават въпроси за разликата между стотинки и евроцентове и колко „струва“ едното спрямо другото. Учителите обаче смятат, че учениците ще свикнат бързо, а темата вече се използва и като практичен урок за работа с пари.

Институциите уверяват, че следят процеса и няма да се допуска необосновано повишаване на цените, като целта е преходът към еврото да бъде ясен и спокоен за ученици, родители и училища.