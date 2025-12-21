Христо Попов триумфира във финалите на световния тур по бадминтон

Българският бадминтонист, състезаващ се за Франция Христо Попов стигна до най-големия успех в своята кариера дотук, след като триумфира във финалите на Световния тур в Ханджоу, Китай.

Успехът за 23-годишния Христо е не само най-големият в неговата кариера дотук, а и най-значимият в историята на френския бадминтон.

По традиция на турнира в Китай участие взеха най-добрите осем състезатели в ранглистата, като Попов започна с три безответни победи в груповата фаза, които му осигуриха място в полуфиналите. Там, роденият в София, атлет срази японеца Кодаи Нараока с 2:0 (21-19, 21-8).

В спора за титлата Попов надигра категорично световният шампион Ши Юци от Китай отново с 2:0 (21-19, 21-9), взимайки реванш за поражението от него в третия кръг на шампионата на планетата по-рано през настоящия сезон.

Така Христо Попов сложи мечтан завършек на най-успешната кампания в кариерата си, като по-рано през годината той спечели и сребърен медал на сингъл от европейското първенство в Хорсенс, Дания.

Любопитното е, че от шампионата на Стария континент той си тръгна и със златно отличие в надпреварата на двойки при мъжете, където игра в тандем със своя по-голям брат Тома Джуниър.