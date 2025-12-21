БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Христо Попов триумфира във финалите на световния тур по бадминтон

Борил Гочев от Борил Гочев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

По-рано през годината той спечели и сребърен медал на сингъл от европейското първенство в Хорсенс, Дания.

христо попов триумфира финалите световния тур бадминтон
Слушай новината

Българският бадминтонист, състезаващ се за Франция Христо Попов стигна до най-големия успех в своята кариера дотук, след като триумфира във финалите на Световния тур в Ханджоу, Китай.

Успехът за 23-годишния Христо е не само най-големият в неговата кариера дотук, а и най-значимият в историята на френския бадминтон.

По традиция на турнира в Китай участие взеха най-добрите осем състезатели в ранглистата, като Попов започна с три безответни победи в груповата фаза, които му осигуриха място в полуфиналите. Там, роденият в София, атлет срази японеца Кодаи Нараока с 2:0 (21-19, 21-8).

В спора за титлата Попов надигра категорично световният шампион Ши Юци от Китай отново с 2:0 (21-19, 21-9), взимайки реванш за поражението от него в третия кръг на шампионата на планетата по-рано през настоящия сезон.

Така Христо Попов сложи мечтан завършек на най-успешната кампания в кариерата си, като по-рано през годината той спечели и сребърен медал на сингъл от европейското първенство в Хорсенс, Дания.

Любопитното е, че от шампионата на Стария континент той си тръгна и със златно отличие в надпреварата на двойки при мъжете, където игра в тандем със своя по-голям брат Тома Джуниър.

#Христо Попов #бадминтон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
3
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Още

Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.01.2026 г., 20:50 ч.
Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски" Джеси Дигинс триумфира за трети път във веригата "Тур дьо ски"
Чете се за: 01:40 мин.
Гийом Де Мевиус поведе в рали Дакар след първия етап в Саудитска Арабия Гийом Де Мевиус поведе в рали Дакар след първия етап в Саудитска Арабия
Чете се за: 02:02 мин.
Люк Литлър защити световната си титла в дартса Люк Литлър защити световната си титла в дартса
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ