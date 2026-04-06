БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Христо Стоичков откри "Зала на спортната история" в Етрополе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
Запази

Събитието събра десетки легенди, треньори и млади надежди, а десетки деца и родители изпълниха залата.

христо стоичков откри зала спортната история етрополе
Слушай новината

Почетният гражданин на Етрополе Христо Стоичков, кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров и капитанът на мъжкия отбор по волейбол Ваньо Василев прерязаха лентата и откриха „Зала на спортната история в Етрополе“- пространство, което събира в себе си история, емоция, величие и постижения на спортните клубове в града.

Още с първата крачка вътре посетителят се изправя пред десетилетия спортна слава – купи, медали, архиви и лични реликви, които разказват за пътя на Етрополе от малък град до име с тежест на спортната карта на България. Залата се намира в спортен комплекс „Чавдар“.

В нея оживява цялата палитра на местния спорт – от борбата с нейните шампиони и непримирим дух, през волейболните триумфи и футболните традиции, до дисциплината и честта на таекуондото. Специално място е отредено на почетния гражданин на Етрополе Христо Стоичков – с лични експонати, сред които топка от световното първенство през 1994 г., подаръци от легенди като Диего Марадона и Пеле, и символи, които напомнят, че пътят към върха започва от малки градове като Етрополе. В основата на тази идея стои кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров.

„Етрополе е град на големи спортисти“, заяви Стоичков, който не скри емоцията си от завръщането на място, откъдето започват първите му лагери в ЦСКА и изрази признателност към усилията на местната власт.

В знак на уважение той поднесе специален подарък на кмета на Община Етрополе – златна футболна топка.

В своето емоционално слово кметът инж. Владимир Александров подчерта, че тази зала е признание към онези велики личности, които са изградили спортната слава на Етрополе.

„Нямаше как да съществува тази зала, ако ги нямаше спортистите и хората, които през годините помогнаха на града да остави следа в световната спортна история“, заяви по време на откриването кметът Александров.

Той не скри и личната си мотивация – болката от това, че десетки отличия и медали на велики спортисти остават забравени, прибрани в чекмеджета, далеч от обществената памет.

Особено внимание бе отдадено на приноса на местните спортни клубове, които предоставиха своите трофеи и архиви, за да бъде създадена цялостна картина на спортната история. А тя е впечатляваща – от борбата и волейбола до футбола и таекуондото, дисциплини, донесли на Етрополе национално и международно признание.

Събитието събра десетки легенди, треньори и млади надежди, а десетки деца и родители изпълниха залата. За тях това не беше просто разходка сред трофеи, а среща с живата история – с хората, които са я създали и с представители на местните спортни клубове.

Откриването на „Залата на спорта“ е заявка, че паметта има значение, че успехът трябва да се показва, а примерите – да се предават. Етрополе вече има своето място, в което миналото не е забравено, а вдъхновява бъдещето.


#христо стоичков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ