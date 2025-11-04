Христо Стоичков поздрави Дезире Дуе за наградата "Golden boy"

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави нападателят на Пари Сен Жермен Дезире Дуе, който спечели наградата "Golden boy".

Французинът бе определен за най-добър млад футболист до 21 години в Европа според италианския вестник "Тутоспорт".

"Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата Златното момче на годината! Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб! Голямо браво на моите приятели от "Tuttosport", които организират анкетата за най-значимите таланти в света", написа бившият български национал в социалната мрежа "Фейсбук".

Досега Дуе натрупа 69 мача за ПСЖ, в които се отчете с 19 гола и още толкова асистенции. През изминалия сезон той спечели шампионската титла на Франция с клубния си тим, вдигна Купата на страната, триумфира в Шампионската лига и именно там получи приз за най-добър млад футболист.