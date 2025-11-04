Дезире Дуе наследи Ламин Ямал за отличието "Golden boy"

Звездата на Пари Сен Жермен - Дезире Дуе, беше определен за "Златно момче" на 2025 г. Нападателят наследява Ламин Ямал, а основните му претенденти бяха футболисти на Реал Мадрид и Барселона - Дийн Хуйсен и Пау Кубарси.

Наградата e учредена през 2003-а година и се присъжда на най-добрия играч на възраст 21 или по-малко години от италианския спортен вестник "Тутоспорт".

Досега Дуе натрупа 69 мача за ПСЖ, в които се отчете с 19 гола и още толкова асистенции. През изминалия сезон Дезире Дуе спечели шампионската титла на Франция с клубния си тим, вдигна Купата на страната, триумфира в Шампионската лига и именно там получи приз за най-добър млад футболист.

На практика Ямал и тази година щеше да е сред претендентите за "Златно момче", но въобще не попадна в класирането заради успеха си от миналата година. Сега той завърши на второ място и сред претендентите за "Златната топка".

По време на церемонията на италианското издание беше почетен и Диего Жота, който си отиде при трагичен инцидент на пътя.