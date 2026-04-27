Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Христо Стоичков приключи мисия в Карибите и се отправи към конгреса на ФИФА

Легендата посети Санто Доминго по проекта "Футбол в училище“, следва участие във форума във Ванкувър

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков завърши поредната си мисия като посланик на ФИФА по програмата "Футбол в училище“, която този път се проведе в столицата на Доминиканската република – Санто Доминго.

Носителят на "Златната топка“ подчерта потенциала на региона, като отбеляза, че Карибският басейн е богат на футболни таланти. Той изрази благодарност за топлото посрещане и увери, че предстоят нови срещи в близко бъдеще.

"Мисията като посланик на ФИФА продължи в Санто Доминго! Карибският регион е истинско гнездо за футболни таланти! Благодаря, че ме посрещнахте така! Ще се видим скоро пак! А сега е време за конгрес на ФИФА във Ванкувър!“, написа Стоичков в профила си в социалните мрежи.

След визитата си в Карибите българинът отпътува за Канада, където ще вземе участие в 76-ия редовен конгрес на ФИФА. Събитието ще се проведе на 30 април във Ванкувър и включва дневен ред от 13 точки.

До момента Стоичков е осъществил редица посещения като посланик на световната централа, включително в Молдова, Гърция, Киргизстан и Туркменистан, в рамките на инициативата за насърчаване на футбола в училищната среда.

