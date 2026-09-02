Хулио Веласкес: Феновете отново бяха нашият допълнителен играч

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес отдаде заслуженото на футболистите и привържениците след победата с 2:1 над Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. "Сините“ изоставаха в резултата, но стигнаха до пълен обрат с попадения на Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

Испанският специалист определи трите точки като особено ценни, отчитайки трудността на гостуването на стадион "Александър Шаламанов“.

"Важна победа и важни три точки, най-вече когато играеш далеч от дома. Много съм доволен, защото на този стадион не е лесно да спечелиш. Нашите играчи разбраха ритъма и важността на двубоя“, заяви Веласкес.

Треньорът на Левски остана доволен от начина, по който тимът му е започнал срещата, въпреки че според него е липсвала достатъчно агресия в последната третина на терена. Допълнителен проблем за „сините“ са били принудителните смени на Мехди Мубарик и Никола Серафимов още преди почивката.

"През първото полувреме стартирахме силно и притежавахме топката, но може би не бяхме достатъчно агресивни в атака. Хареса ми как играехме, но принудителните смени нарушиха ритъма на двубоя“, обясни испанецът.

На почивката Веласкес е поискал от своите футболисти да повторят силното начало на срещата и да внимават за контраатаките на Славия. "Белите“ обаче се възползваха от грешка и поведоха, преди Левски да отговори с две попадения.

"Играчите отново показаха характер, манталитет и класа. Често имаме и още един играч, тъй като феновете ни вдигнаха, изравнихме и вкарахме втория гол. Щастлив съм, защото на този стадион е много трудно да спечелиш“, добави Веласкес.

Наставникът коментира и състоянието на двамата контузени футболисти. При Мубарик надеждите са травмата да не се окаже сериозна, докато ситуацията с Никола Серафимов изглежда по-притеснителна.