БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират...
Чете се за: 01:40 мин.
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Шофьор с неистинско свидетелство за управление на моторно превозно средство спряха полицаи от Кюстендил.

Около 20.00 ч. снощи на главен път Е-79 е бил спрян за проверка лек автомобил „Опел“, управляван от 41-годишен мъж от Дупница. При проверката водачът е представил свидетелство за управление на МПС, издадено, по негови данни, в Република Хърватия.

След извършени допълнителни проверки пътните полицаи установили, че документът не е издаден от компетентните хърватски власти. В хода на последвалите беседи и снемане на обяснения мъжът е признал, че е поръчал „книжката“ от интернет.

Представеното при проверката свидетелство е иззето с протокол за доброволно предаване.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница. За случая е уведомена прокуратурата.

#полицията в Кюстендил #фалшива книжка

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира проверка на РДНСК - Варна
2
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
3
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по обществена поръчка в Кърджали
4
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по...
Два трамвая се удариха в София, трима души са потърсили лекарска помощ (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Два трамвая се удариха в София, трима души са потърсили лекарска...
Прочетете разказа на Христо Раянов, по който седмокласниците писаха преразказ
6
Прочетете разказа на Христо Раянов, по който седмокласниците писаха...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Регионални

Иновативна програма: Обучават деца в Пловдив как да разпознават симптомите на инсулта
Иновативна програма: Обучават деца в Пловдив как да разпознават симптомите на инсулта
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО) Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
Пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд "Земеделие" Пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд "Земеделие"
Чете се за: 00:45 мин.
Нощните пеперуди не са опасни за хората, привличат ги цъфналите липи, съобщиха от РЗИ - Сливен Нощните пеперуди не са опасни за хората, привличат ги цъфналите липи, съобщиха от РЗИ - Сливен
Чете се за: 01:37 мин.
Морската вода край Варна е с отлично качество преди активния летен сезон Морската вода край Варна е с отлично качество преди активния летен сезон
Чете се за: 03:30 мин.
Отлични оценки по български и по английски език на матурите в смолянската Езикова гимназия Отлични оценки по български и по английски език на матурите в смолянската Езикова гимназия
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО) Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четрима души получиха шанс за живот след донорска ситуация Четрима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Делото за смъртта на 14-годишния Филип: Обвиняемият Петър Тодоров...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Опасни жеги в Европа – на места температурите ще достигнат...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ