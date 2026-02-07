И Гърция обмисля забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Около 80% от гръцките граждани подкрепят идея за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Това показват данни от проучвания, цитирани от гръцкото издание Катимерини.

Въпреки широката подкрепа, има и сериозни съмнения дали мярката може да се прилага ефективно. 57% от анкетираните смятат, че децата ще намерят начини да заобиколят ограниченията – чрез фалшиви дати на раждане, профили на родители или допълнителни устройства.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е сред най-силните поддръжници на предложението и настоява регламентът да бъде въведен по-бързо. По думите на правителствени източници темата вече е сред приоритетите на кабинета, тъй като засяга пряко децата и родителите.

Основните пречки пред мярката са две – политическа и правна. От една страна стои въпросът как реално да се проверява възрастта на потребителите, а от друга – дали подобна забрана ще е съвместима с европейското законодателство.

Засега идеята има силна обществена подкрепа, но остава въпросът дали ще работи на практика.