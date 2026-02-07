БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

И Гърция обмисля забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Чете се за: 01:20 мин.
Деца
милион австралийски деца останаха без социални мрежи
Около 80% от гръцките граждани подкрепят идея за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Това показват данни от проучвания, цитирани от гръцкото издание Катимерини.

Въпреки широката подкрепа, има и сериозни съмнения дали мярката може да се прилага ефективно. 57% от анкетираните смятат, че децата ще намерят начини да заобиколят ограниченията – чрез фалшиви дати на раждане, профили на родители или допълнителни устройства.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е сред най-силните поддръжници на предложението и настоява регламентът да бъде въведен по-бързо. По думите на правителствени източници темата вече е сред приоритетите на кабинета, тъй като засяга пряко децата и родителите.

Основните пречки пред мярката са две – политическа и правна. От една страна стои въпросът как реално да се проверява възрастта на потребителите, а от друга – дали подобна забрана ще е съвместима с европейското законодателство.

Засега идеята има силна обществена подкрепа, но остава въпросът дали ще работи на практика.

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан" разкриват последните часове преди трагедията
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан"...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан" стои секта
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026"
DARA ще представи България на „Евровизия 2026"
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан" разкриват последните часове преди трагедията
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан"...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан" стои секта
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Венеция даде начало на своя прочут карнавал
Венеция даде начало на своя прочут карнавал
Карнавалът в Боливия започна с кучешки парад
Чете се за: 00:30 мин.
Възстановяват короната на императрица Евгения след обира в Лувъра
Чете се за: 01:10 мин.
Затвориха летището в Берлин заради опасна поледица
Чете се за: 00:40 мин.
Рядка рисунка на Рембрандт беше продадена за почти 18 милиона долара
Чете се за: 00:47 мин.
Доберманът Пени спечели голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение
Чете се за: 00:45 мин.

Трима са кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан" разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
