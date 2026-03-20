Ига Швьонтек отпадна рано в Маями след обрат от сънародничка

Магда Линете елиминира бившата шампионка след три сета, а полякинята призна за сериозни тактически проблеми

Ига Швьонтек отпадна рано в Маями след обрат от сънародничка
Бившата шампионка Ига Швьонтек отпадна още във втория кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Маями с награден фонд 9.4 милиона долара.

Поставената под номер 2 в схемата полякиня, която триумфира в надпреварата през 2022 година, загуби от сънародничката си Магда Линете с 6:1, 5:7, 3:6, въпреки убедителния старт в мача.

"Спрях да правя каквото и да било добре тактически. Просто беше лош мач за мен във втория и третия сет. Трябва да работя, за да се възстановя от това, защото не съм усещала подобни неща от около пет години“, призна Швьонтек след срещата.

За Линете това е втора поредна победа след обрат, след като и в първия кръг тя навакса изоставане от сет срещу Варвара Грачьова.

Поражението сложи край и на впечатляващата серия на Швьонтек от 73 поредни победи в първите кръгове на турнири от Женската тенис асоциация, започнала още от финалите на WTA през 2021 година.

В други срещи от надпреварата шампионката от 2018 година Слоун Стивънс победи Дженифър Брейди с 6:4, 6:2.

Сред поставените напред продължават Мира Андреева, която се наложи над МакКартни Кеслер след три сета, както и Мари Боузкова, отстранила Елза Жакмо.

Три американки също намериха място в следващия кръг. Напред продължиха още Ан Ли, Хейли Баптист и Тейлър Таунзенд.

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
