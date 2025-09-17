Игор Тудор: Никога не се предаваме и това е хубаво

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор похвали играчите си след равенството 4:4 с Борусия Дортмунд в първия кръг от Шампионската лига. Грандът от Торино стигна до точката след голове в добавеното време на срещата.

„Това беше мач, в който можеше да се види колко енергия изразходвахме срещу Интер. На полувремето забелязах, че някои от футболистите бяха уморени. Играехме срещу силен отбор с играчи на най-високо ниво. Поздравления за момчетата, защото в този момент не можеха да направят повече. Последните два мача бяха специални: играхме срещу важни отбори. Всеки, който излиза на терена, го прави с голям ентусиазъм, което е много важно за един треньор. Резултатът се решава накрая, така че играчите, които довеждат мача докрай, са от решаващо значение. Работим върху отборния си манталитет всеки ден на тренировки. Хубаво е да се види, че никога няма да се предадем“, коментира Тудор.

Мачът от третия кръг на Серия А срещу Интер завърши с 4:3 в полза на торинския клуб. Във втория кръг на Шампионската лига Ювентус ще гостува на Виляреал на 1 октомври.