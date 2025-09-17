Ювентус и Борусия Дортмунд не се победиха в 8-голова класика с марка Шампионска лига

Ювентус (Италия) и Борусия Дортмунд (Германия) сервираха ранен претендент за мач на сезона в Шампионската лига. Селекциите на хърватите Игор Тудор и Нико Ковач изиграха спиращ дъха сблъсък, завършил 4:4 на "Алианц Стейдиъм".

Първото полувреме не загатна за такъв изход, като и двата отбора не успяваха да намерят пролука към вратата на съперника. Когато германците нанесоха първия удар обаче, двубоят се отвори и паднаха още цели седем попадения, които оформиха абсолютна класика, подходяща за най-силния европейски клубен турнир.

"Жълто-черните" повеждаха на три пъти, но "бианконерите" винаги имаха с какво да отвърнат, като в последните минути появилият се като резерва Душан Влахович се отчете с гол и асистенция, за да оформи крайния резултат.

Кефрен Тюрам пренесе головия си нюх от дербито с Интер в днешния мач и още в четвъртата минута тества рефлексите на Грегор Кобел. Пред сина на легендата Лилиан се отвори пространство и той тества късмета си от далечно разстояние, като шутът му се отби и от защитник на съперника, но швейцарският вратар изби топката с върха на пръстите си.

Това обаче се оказа само един от общо двата точни удара през първата част - другият бе дело на Лоис Опенда в 39-ата минута, в едно първо полувреме, което със сигурност не вдигна на крака феновете на "Алианц Стейдиъм". Вестфалци имаха леко предимство във владеенето на топката - 57 срещу 43%, но "Старата госпожа" поглеждаше по-смело към вратата на съперника - 8 срещу 2 шута.

Второто полувреме обеща значително повече динамика и в 51-ата минута вратарят на домакините Микеле Ди Грегорио бе на ръба да подари гол на съперника, след като позволи на Максимилиан Байер да го победи в дуел за топката, но нападателят успя да добута кълбото само до левия страничен стълб.

Само минута по-късно обаче Карим Адейеми все пак откри резултата в полза на Борусия Дортмунд. Германецът майсторски си отвори пространство да стреля от дъгата на наказателното поле и с нисък удар преодоля и стража на съперника.

Натискът на германците продължи и в 56-ата минута Ди Грегорио спаси сигурен гол на Серу Гираси, който получи топката във вратарското поле от голмайстора Адейеми.

В 64-ата минута миг магия от Кенан Йълдъз върна Ювентус обратно в мача. Десетката на "Старата госпожа" получи топката на левия фланг от появилия се на терена Жоао Марио и с техничен шут от ъгъла на наказателното поле заши кълбото в лявата скоба на вратата на Кобел.

За жалост на домакините тяхното щастие не изтрая дълго. Само минута по-късно Феликс Нмеча отвърна със свой прекрасен изстрел от дъгата на наказателното поле, който остави Ди Грегорио безпомощен за 2:1 в полза на вестфалци. Асистенцията бе дело на Адейеми.

Йълдъз обаче не позволи на германеца да открадне светлината на прожекторите и още две минути по-късно изведе друга резерва - Душан Влахович, сам срещу швейцарския страж на съперника и сръбският таран не сбърка за 2:2.

Борусия Дортмунд за пореден път не даде глътка въздух на "Старата госпожа" и в 74-ата минута поведе за трети път. Ян Коуто отне топката от Кефрен Тюрам и с прецизен шут в близкия ъгъл на Микеле Ди Грегорио върна предимството на своя отбор.

Авансът на вестфалци можеше отново да бъде отнет шест минути по-късно, ако капитанът Грегор Кобел не бе избил с върха на пръстите си нов опасен изстрел на турското дете-чудо на италианците.

В 83-ата минута френският рефер Франсоа Летексие посочи бялата точка, след като Лойд Кели блокира удар на малиеца Гираси в наказателното поле. След известен спор кой да изпълни дузпата между Рами Бенсебайни и Серу Гираси, алжирският защитник застана зад топката и бе повече от безупречен за 4:2, с което сякаш уби интригата в този вълнуващ сблъсък.

"Бианконерите" обаче не се предадоха и в четвъртата минута на добавеното време Влахович намали изоставането на своя тим, след като реализира центриране от Пиер Калюлю.

Само две минути по-късно сръбският нападател пък се оказа от другата страна и с центриране отдясно намери втурналия се напред централен защитник Лойд Кели, който сложи край на този абсолютен трилър с четвъртото попадение за италианците.

Във втория кръг на Шампионската лига Ювентус ще гостува на испанския Виляреал на 1 октомври, а на същата дата Борусия Дортмунд приема испанския Атлетик Билбао.