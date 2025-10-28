БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илън Мъск стартира онлайн енциклопедия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Запази

Grokipedia ще се задвижвана от изкуствен интелект

илън мъск право получи заплатата млрд долара
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Милиардерът Илон Мъск стартира онлайн енциклопедия, наречена Grokipedia, за която той твърди, че е задвижвана от изкуствен интелект и е проектирана да бъде по-близо до неговите консервативни политически възгледи, отколкото водещата алтернатива – "Уикипедия", съобщиха ДПА, АФП и Ен Би Си.

Мъск обяви миналия месец, че работи върху конкурент на "Уикипедия" след предложение от технологичния инвеститор Дейвид Сакс, негов приятел. Милиардерът описа проекта в политически термини, атакувайки "Уикипедия" като „лява по убеждения“ и критикувайки я за цитирането на новинарски издания като The New York Times и NPR като източници в много от статиите си.

Мъск посочи чрез платформата “Екс“, че генерирана от изкуствен интелект енциклопедия би била „супер важна за цивилизацията“ и необходима стъпка към „разбирането на Вселената“. Подходът при Grokipedia се различава от този на "Уикипедия" поне в едно основно отношение: няма ясно посочени автори. Докато доброволци пишат и редактират "Уикипедия", често анонимно, Grokipedia твърди, че статиите ѝ са „проверени за факти“ от Grok - чатбота с изкуствен интелект от стартъпа на Мъск xAI. Чатботът обаче предизвика спорове през последните месеци заради антисемитски забележки, които xAI отдаде на грешка в програмирането, припомнят от ДПА.

Мъск обаче заяви, че иска Grok да спре да използва страници от "Уикипедия" като източници до края на годината. Има някои разлики в съдържанието между Grokipedia и "Уикипедия". Например, в публикацията на Grokipedia за президента на САЩ Доналд Тръмп не се споменава това, че президентът прие луксозна яхта от Катар, нито за промотирането на криптовалута. В статията в Grokipedia за Мъск не се споменава жестът му с ръка на митинг през януари, който много историци и политици възприемат като нацистки поздрав, докато в публикацията на "Уикипедия" за него има няколко параграфа по темата, отбелязва Ен Би Си.

#енциклопедия #Илън Мъск

Последвайте ни

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
3
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
6
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: САЩ и Канада

Пи Диди може да бъде освободен през май 2028 година
Пи Диди може да бъде освободен през май 2028 година
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:52 мин.
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР) Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25°
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ